***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri792,78 % 0,0006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00008Bağımsız Denetim Ücreti3.433,57 % 0,00258Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.558,93 % 0,06582Fon Yönetim Ücreti2.256.475,7 % 1,69623Hisse Senedi Komisyonu124.157,4 % 0,09333Tahvil Bono Komisyonu262,24 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.771,08 % 0,01486Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.019,38 % 0,00302Türev Araçlar Komisyonu11.394,51 % 0,00857Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.356,63 % 0,01756TOPLAM GİDERLER2.531.328,76DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ133.028.687,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855417BIST