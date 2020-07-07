***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri792,78 % 0,00271Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00036Bağımsız Denetim Ücreti3.449,86 % 0,01178Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.757,28 % 0,05039Fon Yönetim Ücreti292.077,82 % 0,99734Hisse Senedi Komisyonu20.428,94 % 0,06976Tahvil Bono Komisyonu76,42 % 0,00026Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.031,41 % 0,01377Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.420,05 % 0,00485Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.517,8 % 0,1247TOPLAM GİDERLER373.658,9DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.285.573,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855418BIST