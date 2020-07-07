***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri792,78 % 0,00149Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti3.457,1 % 0,0065Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.386,81 % 0,05149Fon Yönetim Ücreti530.463,19 % 0,99735Hisse Senedi Komisyonu19.837,04 % 0,0373Tahvil Bono Komisyonu360,26 % 0,00068Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.898,83 % 0,01109Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.722,94 % 0,00324Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.526 % 0,09312TOPLAM GİDERLER639.551,49DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.187.225,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855419BIST