***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00127Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00009Bağımsız Denetim Ücreti3.498,73 % 0,0028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.070,9 % 0,03123Fon Yönetim Ücreti874.327,47 % 0,69888Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.371,49 % 0,00429Gecelik Ters Repo Komisyonu13.989,38 % 0,01118Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.462,12 % 0,00197Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.209,41 % 0,00097Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.772,21 % 0,01101TOPLAM GİDERLER955.392DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ125.104.039,22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855420BIST