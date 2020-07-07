***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,0005Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003Bağımsız Denetim Ücreti4.318,66 % 0,00137Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri121.506,79 % 0,03851Fon Yönetim Ücreti2.360.119,32 % 0,74802Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu280,13 % 0,00009Gecelik Ters Repo Komisyonu11.201,32 % 0,00355Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.734,03 % 0,00974Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.096,25 % 0,00035Vergiler ve Diğer Harcamalar1.103.933,9 % 0,34988Türev Araçlar Komisyonu45.197,85 % 0,01433Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.280,56 % 0,01499TOPLAM GİDERLER3.727.359,1DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ315.515.347,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855421BIST