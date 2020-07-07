***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00071Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti3.111,39 % 0,00139Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri118.973,11 % 0,05332Fon Yönetim Ücreti3.228.658,41 % 0,144691Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.114,66 % 0,0408Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu349.369,5 % 0,15657Vergiler ve Diğer Harcamalar1.007.231,76 % 0,45139Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.503,01 % 0,02693TOPLAM GİDERLER4.765.652,13DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ223.141.293,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855423BIST