***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,0004Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003Bağımsız Denetim Ücreti3.433,57 % 0,00086Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri389.530,12 % 0,09779Fon Yönetim Ücreti5.763.359,75 % 1,44689Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31.012,63 % 0,00779Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu523.367,85 % 0,13139Vergiler ve Diğer Harcamalar944.861,37 % 0,23721Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.048,99 % 0,01533TOPLAM GİDERLER7.718.304,57DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ398.326.799,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855424BIST