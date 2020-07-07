***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,0005Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.866,21 % 0,00017Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri428.784,24 % 0,01274Fon Yönetim Ücreti25.672.475,7 % 0,76258Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu34.897,18 % 0,00104Gecelik Ters Repo Komisyonu1.948.928,08 % 0,05789Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu278.271,72 % 0,00827Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar96.521,95 % 0,00287Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler367.398,19 % 0,01091TOPLAM GİDERLER28.834.833,56DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.366.536.914,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855425BIST