***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri792,78 % 0,003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti3.457,1 % 0,01309Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.162,57 % 0,05364Fon Yönetim Ücreti263.319,77 % 0,99734Hisse Senedi Komisyonu16.860,28 % 0,06386Tahvil Bono Komisyonu13,46 % 0,0005Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.199,04 % 0,01212Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.283,7 % 0,00486Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.275,91 % 0,12603TOPLAM GİDERLER336.471,15DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.402.180,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855426BIST