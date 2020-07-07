***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,0009Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00006Bağımsız Denetim Ücreti4.550,34 % 0,00257Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.754,28 % 0,03437Fon Yönetim Ücreti218.783,91 % 0,12376Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.143,98 % 0,00065Gecelik Ters Repo Komisyonu20.094,28 % 0,01137Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu668,69 % 0,00038Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar869,81 % 0,00049Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.850,34 % 0,01462TOPLAM GİDERLER334.405,92DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ176.780.684,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855427BIST