***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00101Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00007Bağımsız Denetim Ücreti3.440,81 % 0,00219Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.960,14 % 0,03567Fon Yönetim Ücreti1.641.663,46 % 1,0465Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu28.086,64 % 0,0179Gecelik Ters Repo Komisyonu444,98 % 0,00028Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00048Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.573,44 % 0,01056TOPLAM GİDERLER1.748.616,56DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ156.871.758,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855428BIST