***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,0006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti3.111,39 % 0,00118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.179,18 % 0,0152Fon Yönetim Ücreti144.818,15 % 0,05478Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.792,83 % 0,0106Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu504,23 % 0,00019Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar96.904,33 % 0,03666Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.562,46 % 0,01118TOPLAM GİDERLER319.562,86DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ264.353.409,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855429BIST