***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.548,75 % 0,00759Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00052Bağımsız Denetim Ücreti3.042,63 % 0,01492Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.840,6 % 0,05804Fon Yönetim Ücreti50.024,87 % 0,24523Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.258,3 % 0,02087Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu341,53 % 0,00167Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar821,18 % 0,00403Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.816,44 % 0,02851TOPLAM GİDERLER77.800,84DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.399.164,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855430BIST