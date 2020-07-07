***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti5.375,7 % 0,00043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri509.103,58 % 0,04032Fon Yönetim Ücreti15.739.780,97 % 1,2467Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.319,31 % 0,00121Gecelik Ters Repo Komisyonu176.256,33 % 0,01396Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu709,56 % 0,00006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar876,91 % 0,00007Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler116.558,56 % 0,00923TOPLAM GİDERLER16.565.671,21DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.262.514.938,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855431BIST