***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,02385Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0016Bağımsız Denetim Ücreti3.111,39 % 0,04685Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.165,62 % 0,04767Fon Yönetim Ücreti66.232,5 % 0,99736Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu281,31 % 0,00424Gecelik Ters Repo Komisyonu1.873,87 % 0,02822Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.430,64 % 0,02154Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar995,66 % 0,01499Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.537 % 0,05326TOPLAM GİDERLER82.318,28DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.640.778,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855432BIST