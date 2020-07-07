***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti3.605,52 % 0,00064Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri200.131,83 % 0,03535Fon Yönetim Ücreti2.117.440,44 % 0,037401Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.238,74 % 0,00022Gecelik Ters Repo Komisyonu9.017,86 % 0,00159Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu39.027,55 % 0,00689Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.392.163,45 % 0,02459Vergiler ve Diğer Harcamalar845.242,42 % 0,11493Türev Araçlar Komisyonu590.355,15 % 0,10428Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.705,83 % 0,0132TOPLAM GİDERLER4.021.669,08DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ566.145.030,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855433BIST