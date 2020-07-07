***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 02:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2020 2. Dönem Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.583,75 % 0,00076
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
3.813,67 % 0,00182
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
88.022,32 % 0,04209
Fon Yönetim Ücreti
782.173,222 % 0,37401
Hisse Senedi Komisyonu
10.292,83 % 0,00492
Tahvil Bono Komisyonu
1.386,62 % 0,00066
Gecelik Ters Repo Komisyonu
830,06 % 0,0004
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.401,4 % 0,00593
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
64.595,13 % 0,03089
Vergiler ve Diğer Harcamalar
407.595,82 % 0,1949
Türev Araçlar Komisyonu
330.299,17 % 0,15794
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.189,27 % 0,01348
TOPLAM GİDERLER
1.731.289,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
209.131.512,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855434
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8640
En Düşük
6,8561
18:057,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7737
En Düşük
7,7516
18:05393,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,80
|Açılış
|: 393,97
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5431
|8,5859
|% 0,06
|
|Frank
|7,2524
|7,2961
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|0,78
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.552
|2.573
|18,50
|
|Tam
|2.627
|2.640
|19,00
|
|Yarım
|1.276
|1.291
|9,30
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,02
|