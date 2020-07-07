***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00076Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti3.813,67 % 0,00182Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.022,32 % 0,04209Fon Yönetim Ücreti782.173,222 % 0,37401Hisse Senedi Komisyonu10.292,83 % 0,00492Tahvil Bono Komisyonu1.386,62 % 0,00066Gecelik Ters Repo Komisyonu830,06 % 0,0004Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.401,4 % 0,00593Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu64.595,13 % 0,03089Vergiler ve Diğer Harcamalar407.595,82 % 0,1949Türev Araçlar Komisyonu330.299,17 % 0,15794Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.189,27 % 0,01348TOPLAM GİDERLER1.731.289,8DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ209.131.512,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855434BIST