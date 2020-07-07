***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00258Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00017Bağımsız Denetim Ücreti3.111,39 % 0,00506Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.177,98 % 0,03121Fon Yönetim Ücreti61.283,96 % 0,09974Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu46,91 % 0,00008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu14.097,71 % 0,02294Vergiler ve Diğer Harcamalar68.544,57 % 0,11155Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.803,85 % 0,01758TOPLAM GİDERLER178.756,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.446.084,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855435BIST