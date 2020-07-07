***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00021Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.111,39 % 0,00042Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri321.203,9 % 0,0435Fon Yönetim Ücreti2.122.957,27 % 0,2875Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.554,63 % 0,00102Gecelik Ters Repo Komisyonu414.194,99 % 0,05609Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.055,64 % 0,00014Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.335,56 % 0,00059Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler95.150,57 % 0,01289TOPLAM GİDERLER2.971.147,7DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ738.425.286,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855436BIST