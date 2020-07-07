***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00544Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00037Bağımsız Denetim Ücreti3.433,57 % 0,0118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.615,81 % 0,01553Fon Yönetim Ücreti108.828,51 % 0,37401Hisse Senedi Komisyonu3.894,61 % 0,01338Tahvil Bono Komisyonu111,72 % 0,00038Gecelik Ters Repo Komisyonu87 % 0,0003Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.438,53 % 0,00494Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu15.849,05 % 0,05447Vergiler ve Diğer Harcamalar86.072,02 % 0,2958Türev Araçlar Komisyonu68.456,74 % 0,023526Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.820,1 % 0,02688TOPLAM GİDERLER331.297,95DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.097.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855437BIST