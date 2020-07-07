***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,01405Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00095Bağımsız Denetim Ücreti3.368,41 % 0,02989Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.710,67 % 0,20152Fon Yönetim Ücreti46.195,13 % 0,40991Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu54,59 % 0,00048Gecelik Ters Repo Komisyonu174,05 % 0,00154Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.742,68 % 0,01546Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.922,26 % 0,0348Vergiler ve Diğer Harcamalar7.914,97 % 0,07023Türev Araçlar Komisyonu10.477,3 % 0,09297Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.907,66 % 0,05242TOPLAM GİDERLER104.158,01DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.269.552,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855439BIST