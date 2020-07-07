***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.588,4 % 0,00182Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0012Bağımsız Denetim Ücreti3.343,07 % 0,00384Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri128.892,67 % 0,14797Fon Yönetim Ücreti651.599,77 % 0,74802Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu473,79 % 0,00054Gecelik Ters Repo Komisyonu6.086,62 % 0,00699Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.647,63 % 0,01222Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu20.185,07 % 0,02317Vergiler ve Diğer Harcamalar90.563,05 % 0,10396Türev Araçlar Komisyonu74.866,92 % 0,08595Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.351,58 % 0,02566TOPLAM GİDERLER1.010.705,11DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.109.882,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855440BIST