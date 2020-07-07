***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.240,52 % 0,00166Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00026Bağımsız Denetim Ücreti4.217,3 % 0,00313Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.374,2 % 0,02995Fon Yönetim Ücreti1.051.326,87 % 0,77999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu144,84 % 0,00011Gecelik Ters Repo Komisyonu1.108,82 % 0,00082Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu600,59 % 0,00045Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar859,91 % 0,00064Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.448,5 % 0,01072TOPLAM GİDERLER1.115.671,92DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ134.788.065,39http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855442BIST