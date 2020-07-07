***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00019Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri167,47 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti3.111,39 % 0,00036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri287.854,04 % 0,03365Fon Yönetim Ücreti5.543.318,16 % 0,64792Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.558,17 % 0,00042Vergiler ve Diğer Harcamalar1.927.159,75 % 0,22525Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96.931,58 % 0,01133TOPLAM GİDERLER7.863.684,31DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ855.555.478,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855445BIST