***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.040,4 % 0,01041Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.695,24 % 0,01697Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri380,75 % 0,00381Fon Yönetim Ücreti28.744,54 % 0,28769Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu79,38 % 0,0079Gecelik Ters Repo Komisyonu3.712 % 0,03715Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu168,03 % 0,00168Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar490,42 % 0,00491Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.558,96 % 0,0156TOPLAM GİDERLER37.869,72DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.991.396,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855446BIST