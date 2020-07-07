***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00074Bağımsız Denetim Ücreti4.217,3 % 0,00887Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.512,29 % 0,02843Fon Yönetim Ücreti449.727,4 % 0,94616Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu131,47 % 0,00028Gecelik Ters Repo Komisyonu136,04 % 0,00029Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu441,3 % 0,00093Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar899,9 % 0,00189Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.971,16 % 0,01256TOPLAM GİDERLER475.387,23DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.531.682,46http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855447BIST