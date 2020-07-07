***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00133Bağımsız Denetim Ücreti4.217,3 % 0,01595Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.513,02 % 0,2842Fon Yönetim Ücreti252.350,31 % 0,95462Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu61,05 % 0,0023Gecelik Ters Repo Komisyonu31,5 % 0,0012Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu344,87 % 0,0013Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar884,16 % 0,00334Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.880,79 % 0,01468TOPLAM GİDERLER269.633,37DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.434.771,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855448BIST