***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.240,52 % 0,00984Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,0154Bağımsız Denetim Ücreti4.217,3 % 0,01853Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.754,5 % 0,02967Fon Yönetim Ücreti169.878,65 % 0,74626Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13,74 % 0,00006Gecelik Ters Repo Komisyonu157,5 % 0,00069Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu246,11 % 0,00108Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar802,38 % 0,00352Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer G