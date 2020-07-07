***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00293Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00027Bağımsız Denetim Ücreti4.217,3 % 0,00322Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.639,46 % 0,02799Fon Yönetim Ücreti1.254.071,4 % 0,95805Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu114,06 % 0,00009Gecelik Ters Repo Komisyonu785,53 % 0,0006Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu476,8 % 0,00036Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar903,87 % 0,00069Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.598,84 % 0,01192TOPLAM GİDERLER1.316.998,01DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.898.445,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855449BIST