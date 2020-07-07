***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00118Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00011Bağımsız Denetim Ücreti4.217,3 % 0,0129Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.336,38 % 0,02796Fon Yönetim Ücreti3.184.104,94 % 0,97487Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu124 % 0,00004Gecelik Ters Repo Komisyonu3.929,62 % 0,012Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.002,7 % 0,00031Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar988,95 % 0,0003Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.127,79 % 0,01075TOPLAM GİDERLER3.325.022,95DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ326.619.507,65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855450BIST