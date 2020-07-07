***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00038Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003Bağımsız Denetim Ücreti3.111,39 % 0,00075Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.344,79 % 0,02448Fon Yönetim Ücreti226.785,49 % 0,05478Hisse Senedi Komisyonu33.961,17 % 0,0082Tahvil Bono Komisyonu2.794,13 % 0,00067Gecelik Ters Repo Komisyonu70.931,37 % 0,01713Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu999 % 0,00024Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu19.789,62 % 0,00478Vergiler ve Diğer Harcamalar215.963,04 % 0,05217Türev Araçlar Komisyonu116.101,4 % 0,02804Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.780,61 % 0,01806TOPLAM GİDERLER868.252,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ413.982.563,37http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855454BIST