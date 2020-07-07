***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00245Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00016Bağımsız Denetim Ücreti3.111,39 % 0,0048Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.036,47 % 0,03711Fon Yönetim Ücreti77.564,6 % 0,11976Hisse Senedi Komisyonu138,01 % 0,00021Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6,1 % 0,00001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.397,6 % 0,0037Vergiler ve Diğer Harcamalar1.968,95 % 0,00304Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.711,65 % 0,01191TOPLAM GİDERLER118.625,06DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.768.819,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855455BIST