***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00175Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00016Bağımsız Denetim Ücreti3.111,39 % 0,00344Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.541,94 % 0,02931Fon Yönetim Ücreti108.462 % 0,11976Hisse Senedi Komisyonu239,91 % 0,00026Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.101,79 % 0,00453Vergiler ve Diğer Harcamalar1.223,75 % 0,00135Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.893,53 % 0,01092TOPLAM GİDERLER155.264,6DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.569.179,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855456BIST