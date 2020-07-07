***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00015Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti3.820,91 % 0,00035Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri371.823,05 % 0,03406Fon Yönetim Ücreti5.444.482,8 % 0,49868Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu748.868,49 % 0,06859Vergiler ve Diğer Harcamalar3.176.955,26 % 0,29099Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler132.279,87 % 0,01212TOPLAM GİDERLER9.879.920,67DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.091.778.218,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855457BIST