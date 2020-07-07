***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00213Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00014Bağımsız Denetim Ücreti3.111,39 % 0,0418Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.617,59 % 0,01696Fon Yönetim Ücreti259.593,21 % 0,34886Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu772,24 % 0,00104Gecelik Ters Repo Komisyonu15.178,69 % 0,0204Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu549,02 % 0,00074Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.011,18 % 0,01077Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.896,58 % 0,01733TOPLAM GİDERLER314.420,19DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ74.411.172,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855459BIST