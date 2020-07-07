***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00767Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri167,47 % 0,00081Bağımsız Denetim Ücreti3.111,39 % 0,01508Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.966,37 % 0,06768Fon Yönetim Ücreti143.847,57 % 0,69706Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu187,67 % 0,00091Gecelik Ters Repo Komisyonu10.130,62 % 0,04909Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu413,49 % 0,002Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu722,44 % 0,0035Vergiler ve Diğer Harcamalar4.433,13 % 0,02148Türev Araçlar Komisyonu10.030,51 % 0,04861Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.034,97 % 0,02924TOPLAM GİDERLER194.629,38DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.636.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855460BIST