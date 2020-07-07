***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.114,1 % 0,00238Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti3.039,61 % 0,00118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.344,37 % 0,02115Fon Yönetim Ücreti182.661,37 % 0,0711Hisse Senedi Komisyonu2.374,91 % 0,00092Tahvil Bono Komisyonu648,46 % 0,00025Gecelik Ters Repo Komisyonu67.108,97 % 0,02612Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25.894,34 % 0,01008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.540,22 % 0,00294Vergiler ve Diğer Harcamalar325.517,36 % 0,12671Türev Araçlar Komisyonu30.834,74 % 0,012Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.513,36 % 0,01305TOPLAM GİDERLER739.698,35DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ256.896.743,37http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855461BIST