***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.515,02 % 0,00054Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti3.067,68 % 0,00036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri266.652,19 % 0,03166Fon Yönetim Ücreti5.277.751,99 % 0,62656Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.402.127,64 % 0,28517Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler110.982,9 % 0,01318TOPLAM GİDERLER8.065.203,96DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ842.337.496,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855462BIST