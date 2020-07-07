***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.811,9 % 0,00857Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.152,44 % 0,01569Fon Yönetim Ücreti139.284,23 % 0,42426Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17,37 % 0,00005Gecelik Ters Repo Komisyonu94,53 % 0,00029Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu266,39 % 0,00081Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar307,81 % 0,00094Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.776,53 % 0,00846TOPLAM GİDERLER150.711,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.829.995,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855463BIST