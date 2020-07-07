***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.811,9 % 0,01568Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.824,97 % 0,01575Fon Yönetim Ücreti88.176,16 % 0,49165Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19,54 % 0,00011Gecelik Ters Repo Komisyonu20,08 % 0,00011Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu257,62 % 0,00144Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar307,28 % 0,00171Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.909,41 % 0,01065TOPLAM GİDERLER96.326,96DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.934.737,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855464BIST