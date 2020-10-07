***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00238Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 11Bağımsız Denetim Ücreti5.197,92 % 0,00518Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.917,7 % 0,02084Fon Yönetim Ücreti965.397,01 % 0,96174Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu867,56 % 0,0086Gecelik Ters Repo Komisyonu87.246,74 % 0,8692Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.474,57 % 0,01143Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.535,22 % 0,0095Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.907,3 % 0,03776TOPLAM GİDERLER1.141.039,31DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.380.035,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879463BIST