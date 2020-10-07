***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00091Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti5.309,96 % 0,00201Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.206,51 % 0,02358Fon Yönetim Ücreti217.543,44 % 0,08247Hisse Senedi Komisyonu1.753,19 % 0,00066Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.926,71 % 0,00111Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu667,67 % 0,00025Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu24.913,82 % 0,00945Vergiler ve Diğer Harcamalar97.262,58 % 0,03687Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.421,51 % 0,0176TOPLAM GİDERLER461.500,68DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ263.772.059,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879464BIST