***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,0005Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti8.733,27 % 0,00181Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri199.666,1 % 0,04149Fon Yönetim Ücreti8.781.114,79 % 1,82484Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu30.517,72 % 0,00634Gecelik Ters Repo Komisyonu60.551,85 % 0,01258Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu61.689,08 % 0,01282Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar20.525,94 % 0,00427Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler83.414,35 % 0,01733TOPLAM GİDERLER9.248.708,39 % 1DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ481.198.995,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879465BIST