***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00288Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00013Bağımsız Denetim Ücreti5.247,06 % 0,00632Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.669,81 % 0,04658Fon Yönetim Ücreti1.246.501,5 % 1,50152Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.966,16 % 0,00478Gecelik Ters Repo Komisyonu16.706,43 % 0,02012Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.896,05 % 0,00349Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.585,88 % 0,00191Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.552,44 % 0,02114TOPLAM GİDERLER1.335.620,62DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.015.935,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879466BIST