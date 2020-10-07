Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2020 22:47
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,75 % 0,00067571
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00003014
Bağımsız Denetim Ücreti
5.042,31 % 0,00142632
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
384.192,79 % 0,10867651
Fon Yönetim Ücreti
5.308.170,8 % 1,50152079
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.750,69 % 0,00077809
Gecelik Ters Repo Komisyonu
603.189,08 % 0,17062393
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.630,29 % 0,00046116
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.542,61 % 0,00043636
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78.890,29 % 0,02231567
TOPLAM GİDERLER
6.387.904,15 % 1,80694466
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
353.519.633,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879546


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.152
Değişim :  -0,11% |  -1,30
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.154  
En Yüksek
1.157 En Düşük
1.147
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 2.853,50 4.208.555 % 10,00  
PRZMA 5,50 53.386.257 % 10,00  
YGYO 1,10 206.857.324 % 10,00  
DAGHL 9,24 8.493.673 % 10,00  
VKING 6,71 4.367.803 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8800 7,8899 % 0,10  
Euro 9,2811 9,2925 % 0,17  
Sterlin 10,1481 10,1990 % 1,41  
Frank 8,5579 8,6094 % 1,16  
Riyal 2,0948 2,1053 % 1,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.888 0,16  
Altın Gr. 478 479 7,76  
Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,78 23,83 0,00  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,00  
B. Petrol 42,16 42,16 -0,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru