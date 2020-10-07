***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00067571Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003014Bağımsız Denetim Ücreti5.042,31 % 0,00142632Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri384.192,79 % 0,10867651Fon Yönetim Ücreti5.308.170,8 % 1,50152079Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.750,69 % 0,00077809Gecelik Ters Repo Komisyonu603.189,08 % 0,17062393Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.630,29 % 0,00046116Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.542,61 % 0,00043636Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.890,29 % 0,02231567TOPLAM GİDERLER6.387.904,15 % 1,80694466DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ353.519.633,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879546BIST