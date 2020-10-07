***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00420397Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001875Bağımsız Denetim Ücreti5.217,03 % 0,00918147Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri327.608,45 % 0,57655912Fon Yönetim Ücreti853.177,57 % 1,50150983Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.460,86 % 0,00609078Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu139.568,52 % 0,24562707Vergiler ve Diğer Harcamalar436.852,66 % 0,76881834Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.923,1 % 0,04210234TOPLAM GİDERLER1.792.303,48 % 3,1542804DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.821.311,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879547BIST