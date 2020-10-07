***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00309744Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00013815Bağımsız Denetim Ücreti5.260,71 % 0,00682145Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri205.187 % 0,26606178Fon Yönetim Ücreti1.301.633,33 % 1,68780125Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.513,19 % 0,00714884Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu307.684,58 % 0,39896829Vergiler ve Diğer Harcamalar631.918,24 % 0,81939542Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.166,76 % 0,03003986TOPLAM GİDERLER2.482.859,1 % 3,21947248DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.120.059,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879548BIST