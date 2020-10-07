***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 22:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,75 % 0,00309744
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00013815
Bağımsız Denetim Ücreti
5.260,71 % 0,00682145
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
205.187 % 0,26606178
Fon Yönetim Ücreti
1.301.633,33 % 1,68780125
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.513,19 % 0,00714884
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
307.684,58 % 0,39896829
Vergiler ve Diğer Harcamalar
631.918,24 % 0,81939542
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.166,76 % 0,03003986
TOPLAM GİDERLER
2.482.859,1 % 3,21947248
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.120.059,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879548
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8900
En Düşük
7,8628
18:059,2941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0177
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2941
En Düşük
9,2582
18:05478,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,77
|Açılış
|: 478,57
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8792
|7,8900
|% 0,10
|
|Euro
|9,2823
|9,2941
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1481
|10,1990
|% 1,41
|
|Frank
|8,5579
|8,6094
|% 1,16
|
|Riyal
|2,0948
|2,1053
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,88
|
|Altın Gr.
|478
|479
|7,76
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,00
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO