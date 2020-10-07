***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00507501Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00022635Bağımsız Denetim Ücreti5.197,92 % 0,01104322Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri148.812,21 % 0,31615846Fon Yönetim Ücreti1.025.301,72 % 2,17830119Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.582,04 % 0,00548566Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.531,16 % 0,0160003Vergiler ve Diğer Harcamalar63.479,71 % 0,1348656Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.201,03 % 0,0322953TOPLAM GİDERLER1.270.601,08 % 2,69945109DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.068.868,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879549BIST