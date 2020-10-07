***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00236184Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00010534Bağımsız Denetim Ücreti5.227,95 % 0,00516906Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri288.014,97 % 0,28477072Fon Yönetim Ücreti1.707.069,68 % 1,68784098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.805,87 % 0,00771794Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu126.113,38 % 0,12469282Vergiler ve Diğer Harcamalar498.332,62 % 0,49271932Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.678,7 % 0,02242324TOPLAM GİDERLER2.657.738,46 % 2,62780128DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.139.248,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879550BIST