***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.195,74 % 0,00076931Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00006855Bağımsız Denetim Ücreti5.178,81 % 0,00333194Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri155.941,46 % 0,10032952Fon Yönetim Ücreti3.969.156,89 % 2,55367375Hisse Senedi Komisyonu179.174,31 % 0,11527706Tahvil Bono Komisyonu262,44 % 0,00016885Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29.914,98 % 0,01924668Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.037,54 % 0,00388443Türev Araçlar Komisyonu16.559,66 % 0,01065414Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.368,81 % 0,02532908TOPLAM GİDERLER4.402.897,18 % 2,83273331DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ155.429.286,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879551BIST